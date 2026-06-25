Así quedaron embarcaderos de Xochimilco tras su remodelación

Los embarcaderos Nuevo Nativitas, Las Flores y Zacapa, en Xochimilco, ya estrenaron imagen. El Gobierno de CDMX concluyó la remodelación de estos espacios con trabajos de rehabilitación de fachadas, baños y áreas comunes, además de la creación de un nuevo corredor turístico.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, entregó este jueves 25 de junio las obras terminadas, en las que se invirtieron 84 millones de pesos.

De acuerdo con el gobierno capitalino, la intervención abarcó 19 mil metros cuadrados y permitió construir 88 locales comerciales.

“El gran legado que podemos dejar a esta ciudad es la recuperación profunda de la ciudad lacustre y de la vida natural de Xochimilco”, destacó Brugada Molina.

Entregamos la remodelación histórica de los embarcaderos Nativitas, Las Flores y Zacapa, una obra monumental de justicia socioambiental y económica para las miles de familias, remeros y comerciantes que viven del turismo y resguardan nuestras tradiciones.



Fieles a nuestro… pic.twitter.com/uVm0cnEIXR — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 25, 2026

Crean corredor turístico para conectar embarcaderos de Xochimilco

Como parte de la remodelación de los embarcaderos Nuevo Nativitas, Las Flores y Zacapa, se instalaron 96 luminarias alimentadas con energía solar y se renovaron más de 10 mil metros cuadrados de pisos.

Además, se rehabilitaron fachadas, baños, señalética y mobiliario urbano.

Uno de los principales cambios es la creación de un corredor turístico que conecta los principales embarcaderos de Xochimilco.

La jefa de Gobierno aseguró que esta renovación beneficia directamente a remeros, comerciantes, productores, músicos y prestadores de servicios.

También destacó que mejorará la experiencia de visitantes nacionales e internacionales en uno de los lugares más emblemáticos de la CDMX.

“Xochimilco es un lugar único en el mundo y la herencia viva de una civilización lacustre que sigue presente en sus canales y chinampas”, afirmó la mandataria capitalina.

El Gobierno de la Ciudad de México buscó que la intervención fuera amigable con el medio ambiente. Por ello, la obra cuenta con certificación de cero emisiones netas.

Además, se incorporaron materiales reciclados, sistemas de captación de agua de lluvia e infraestructura verde para contribuir al cuidado ambiental.

“Esta obra demuestra que es posible reconciliar la ciudad con la naturaleza, transformar el espacio público sin hipotecar el futuro y construir ciudad sin destruir el planeta”, dijo la jefa de Gobierno.

Colocan Torre Hidrobotánica para captar agua de lluvia

Los embarcaderos de Xochimilco también contarán con una Torre Hidrobotánica, una infraestructura verde diseñada para captar agua de lluvia y devolverla al acuífero.

Asimismo, la intervención incorporó criterios de sostenibilidad e innovación ambiental, como sistemas de captación y aprovechamiento de agua pluvial, infraestructura de biofiltración, materiales con trazabilidad certificada y tecnologías orientadas a mejorar el entorno urbano.

Incluso, el proyecto obtuvo la certificación Net Zero, convirtiéndose en una de las primeras obras públicas en compensar integralmente sus emisiones de carbono durante el proceso de construcción.

La secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, explicó que la intervención busca consolidar una nueva visión de turismo sustentable que contribuya a la conservación de los ecosistemas, las chinampas y los canales.

Brugada impulsa proyecto para regenerar la zona lacustre de CDMX

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que la recuperación de Xochimilco forma parte de una estrategia más amplia para regenerar la zona lacustre de la capital.

Además, adelantó que próximamente presentará un proyecto integral enfocado en la recuperación de canales, cuerpos de agua y ecosistemas.

Por ello, agregó, también se impulsará el fortalecimiento de las trajineras y la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos, con el objetivo de preservar el patrimonio cultural, ambiental y económico de Xochimilco.