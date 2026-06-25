¿Ya registraste tu línea telefónica? Si no, aún tienes chance. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció una prórroga para hacer el registro de las líneas celulares.

Desde el 9 de enero de 2026, todas las personas deberán registrar sus líneas telefónicas celulares, las cuales deberán estar vinculadas a documentos oficiales de identificación en México.

En un comunicado, la CRT explicó que las líneas celulares de prepago que hasta ahora no se han vinculado a una CURP tendrán una nueva fecha límite para hacerlo. Esta es asignada conforme al último dígito del número telefónico.

“Por seguridad de todas y todos, cada número telefónico debe estar a nombre de una persona, a fin de eliminar el anonimato que ha permitido que la delincuencia cometa delitos como fraude o extorsión”, señaló la CRT.

En Chilango te contamos cuál es el calendario de fechas de acuerdo con el último dígito de los números celulares.

FOTO: GRACIELA LÓPEZ/ CUARTOSCURO

¿Cuántas líneas celulares ya se han registrado?

De acuerdo con el Gobierno de México, hasta la fecha se han vinculado 63 millones de líneas: 40.2 millones de prepago y 22.8 millones de pospago.

La CRT señaló que el proceso ha tenido un avance constante y que México se suma a la práctica internacional vigente en 166 países, donde se requiere identificar a los titulares de las líneas telefónicas.

Calendario para el registro de celulares: ¿cuál es tu fecha límite para vincular tu línea?

La prórroga contempla todo lo que resta de 2026. ¡Pero no te confíes!, pues la fecha límite es diferente para cada celular.

Las líneas de prepago deberán registrarse según el último dígito de su número:

AGOSTO

0 – 15 de agosto

1 – 31 de agosto

SEPTIEMBRE

2 – 15 de septiembre

3 – 15 de septiembre

OCTUBRE

4 – 15 de octubre

5 – 31 de octubre

NOVIEMBRE

6 – 15 de noviembre

7 – 30 de noviembre

DICIEMBRE

8 – 15 de diciembre

9 – 31 de diciembre

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La CRT anuncia calendario y fechas límite para el registro de líneas.



Las líneas de prepago que hasta ahora no se han vinculado tendrán una fecha límite asignada conforme al último dígito del número telefónico.



Más información https://t.co/NqBRjvu8Tj pic.twitter.com/avqBrPPGii — CRTGobMX (@CRTGobMX) June 25, 2026

¿Qué pasa si no se hace el registro de las líneas celulares?

La CRT advirtió que, una vez vencido el plazo correspondiente, las compañías telefónicas suspenderán el servicio de las líneas celulares que no hayan sido vinculadas dentro de las siguientes 72 horas.

Durante ese periodo, el celular solo podrá:

Realizar llamadas a números de emergencia, atención ciudadana y a la propia compañía telefónica

Recibir alertas como las de sismo

FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO

Según los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación:

“Toda SIM en formato físico o electrónico (eSIM) que se comercialice por cualquier medio o canal de distribución, únicamente podrá recibir mensajes de emergencia a través del protocolo de alerta común, realizar llamadas a los Números de Emergencia y de Atención Ciudadana, así como al Sistema de Atención del Proveedor del Servicio de Telefonía Móvil”.

Pero tranquilo: la suspensión no es definitiva. Una vez realizado el registro, el servicio se restablecerá por completo (llamadas, mensajes y datos móviles).

El registro de celulares no es trámite del gobierno

De acuerdo con la CRT, el registro busca asociar cada línea de celular a una CURP para identificar y suspender las líneas anónimas que se usan para delitos como fraude, extorsión o secuestro virtual vía telefónica.

El registro, aclaró, no lo realiza el gobierno directamente, sino cada compañía telefónica. Ahí solo se vinculan datos básicos como nombre y CURP del usuario con el número de celular.

Además, si se comete un delito relacionado con una línea, las autoridades pueden solicitar información a las compañías conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO

Requisitos para el registro de celulares

Hacer el trámite es más sencillo de lo que parece, pero es indispensable tener estos documentos listos:

Para personas físicas:

Identificación oficial (INE o pasaporte)

CURP

Personas morales (empresas):

Deberán presentar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC). En estos casos, los proveedores de telefonía únicamente registrarán el nombre o razón social, el RFC, el número asociado, la fuente de confianza consultada y el resultado de la validación.

Extranjeros:

Si no eres de nacionalidad mexicana, deberás presentar:

Pasaporte

CURP temporal para extranjeros

¿Cómo registro mi línea?

En todos los casos, el sistema solicitará tu nombre completo (tal como aparece en tu identificación) y tu CURP.

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, las compañías registrarán únicamente el nombre, la CURP, el número asociado, la fuente de confianza consultada y el resultado de la validación de identidad.

Entra al portal de tu compañía telefónica e ingresa tu número

Toma una fotografía de tu credencial vigente por ambos lados, para verificar el documento

Valida tu identidad usando la cámara de tu celular y siguiendo las indicaciones en pantalla

Listo, habrás registrado tu celular en línea.

También puedes acudir a cualquier centro de atención a clientes a nivel nacional de tu compañía telefónica.

¿Cuántas líneas telefónicas puedo registrar a mi nombre?

Personas físicas: la ley establece un máximo de 10 líneas telefónicas por persona. Esto aplica de forma general, sin importar si los números son de distintas compañías.