Después de una espera que pareció eterna, la historia de la zapatilla de cristal regresa a su formato más espectacular con música orquestal en vivo.
Después de una espera que pareció eterna, la historia de la zapatilla de cristal regresa a su formato más espectacular con música orquestal en vivo. Foto: Cortesía INBAL
Andrea Hernández Por Andrea Hernández
19 junio, 2026
Arte y cultura
Andrea Hernández
Por Andrea Hernández
19 junio, 2026
Arte y cultura

La cenicienta en Bellas Artes: Orquesta en vivo, más de 70 bailarines y el regreso del hechizo

El carruaje de calabaza de La cenicienta y la zapatilla olvidada regresan al Palacio de Bellas Artes tras más de diez años de ausencia.

Había una vez un palacio de mármol en el corazón de la CDMX que durante 12 años guardó un secreto. Entre sus muros quedó el eco de una partitura rusa y el tenue destello de un calzado transparente que esperaba el momento para volver a brillar. Así es, hablamos de La cenicienta.

Ese lugar es el Palacio de Bellas Artes, el reino donde un carruaje que no es lo que parece y la precisión de las puntas de ballet nos recuerdan que los clásicos siempre encuentran el camino de vuelta a casa.

La magia comienza con la música de Sergei Prokófiev y lo que antes era silencio se transforma en el hogar de una joven que, entre cenizas y maltratos, conserva una bondad inquebrantable.

¿Cómo es La cenicienta en Bellas Artes?

Después de una espera que pareció eterna, la historia de la zapatilla de cristal regresa a su formato más espectacular con música orquestal en vivo. Además, la obra será un homenaje al coreógrafo Ben Stevenson, quien falleció en marzo.

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No es una película ni un libro: son más de 70 bailarines de la Compañía Nacional de Danza quienes, bajo la dirección de Erick Rodríguez, dan vida a los personajes del escritor francés Charles Perrault.

El encanto de esta versión de La cenicienta, con coreografía de Ben Stevenson, reside en los detalles. Las hermanastras no son lo que imaginas: sus gestos grotescos y pasos torpes (interpretados por bailarines varones) rompen la solemnidad del ballet.

Mientras, el Hada Madrina prepara el camino para que los ratones se vuelvan corceles y la protagonista se vista de gala.

El clímax llega con el baile en el palacio, el fatídico reloj de medianoche y esa zapatilla de cristal que queda olvidada en las escaleras.

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Este 2026, la temporada será del 21 de junio al 2 de julio y las funciones ya se encuentran agotadas, lo que augura un excelente regreso a uno de los escenarios más importantes en la CDMX.

¿Cómo llegar?

El Palacio de Bellas Artes se ubica entre Avenida Juárez y el Eje Central Lázaro Cárdenas, en el corazón de la CDMX que se ha convertido el destino favorito de miles de chilangos y turistas.

Llegar es muy fácil, así que checa las opciones:

  • Metro: La opción más directa es la estación Bellas Artes, que tiene conexión con la Línea 2 (azul) y la Línea 8 (verde oscuro).
  • Metrobús: La Línea 4 (Ruta Norte) también tiene una parada en el recinto. Otra opción es usar la Línea 7 y bajar en Hidalgo.
  • Auto: Si viajas en coche, recuerda que hay un estacionamiento subterráneo que se encuentra justo debajo de la explanada del Palacio de Bellas Artes, la entrada es sobre Avenida Juárez.
La historia regresa a uno de los recintos culturales más importantes de la CDMX.
La historia regresa a uno de los recintos culturales más importantes de la CDMX. Foto: Cortesía INBAL

Volver a ver este clásico de los cuentos de hadas con la potencia de una orquesta en vivo es un regalo para quienes aún creen en los finales felices y la fantasía en la CDMX.

La cenicienta
  • ¿Cuándo? Del 21 de junio al 2 de julio
  • ¿Dónde? Palacio de Bellas Artes (Avenida Juárez y Eje Central s/n, Centro Histórico, CDMX)
  • ¿Costo? Boletos agotados
Te contamos todo sobre el regreso de La Cenicienta a Bellas Artes.
Te contamos todo sobre el regreso de La Cenicienta a Bellas Artes. (imagen ilustrativa). Foto: Google / Gemini

Lánzate a ver La Cenicienta desde $165 a Bellas Artes, CDMX orquesta en vivo: ¿cuándo?

La Cenicienta en Bellas Artes
  • ¿Cuándo? 21, 25, 28 y 30 de junio. 2 de julio. Funciones a las 17:00 y 20:00 horas dependiendo el día.
  • ¿Dónde? Palacio de Bellas Artes (Avenida Juárez S/N, Centro Histórico, Cuauhtémoc, CDMX)
  • ¿Costo? $165- $1,062, a la venta a través de Ticketmaster.
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