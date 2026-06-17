Cada vez que juega México, gana la afición con cashback en restaurantes

Pensando en esos momentos que hacen especial cada partido, Banco Plata impulsa su campaña #AficiónMaravillosa, una iniciativa que reconoce el papel de la afición y recompensa el consumo cotidiano durante la temporada futbolera.

Este jueves 18 de junio, miles de aficionados volverán a reunirse para apoyar a la Selección Mexicana. Algunos lo harán desde casa, otros en su restaurante favorito y muchos más en ese bar donde cada jugada se vive como si estuvieran en la tribuna.

Más allá de los 90 minutos, el fútbol se ha convertido en un motivo para compartir, celebrar y crear recuerdos con amigos y familia.

Apoya a México y recibe cashback con Banco Plata

Este 18 de junio, los clientes de Banco Plata podrán obtener 10% de cashback en bares y restaurantes y durante los días en que juegue México, una recompensa pensada para quienes disfrutan cada encuentro rodeados de amigos, buena comida y la emoción de alentar a la Selección.

Además, Banco Plata ofrece 5% de cashback en artículos deportivos durante junio, un beneficio ideal para quienes buscan renovar su jersey, comprar accesorios deportivos o prepararse para seguir disfrutando la temporada futbolera.

Sin trámites ni registros

Uno de los principales atractivos de esta iniciativa es que funciona de manera sencilla. No es necesario registrarse, activar promociones ni realizar trámites adicionales. Todos los clientes de Banco Plata que cuenten con tarjeta de débito o crédito participan automáticamente y pueden acceder a los beneficios al realizar compras en los establecimientos participantes.

Tu afición por el fútbol te lleva a la Gran Final

Banco Plata te lleva a la final de la manera más sencilla. Participa en el álbum digital más grande de la afición. Para ser parte debes:

Subir una foto a aficionmaravillosa.mx donde demuestres tu afición ⁠Compartir en tus redes y etiquetar a @bancoplata con el hashtag: #AficiónMaravillosa Listo, ya estás participando

Recuerda, ¡todos los días hay ganadores!

Consulta tasa de interés, CAT, comisiones y Términos y Condiciones en BancoPlata.mx. Promoción válida para clientes Banco Plata con tarjetas de débito y crédito participantes. Aplican restricciones.

Foto: Cortesía

CONTENIDO HECHO EN COLABORACIÓN CON BANCO PLATA

